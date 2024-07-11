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Yerel Silahlı kavga: Kaporta ustası öldü
Yerel

Silahlı kavga: Kaporta ustası öldü

Yeniakit Publisher
2024-07-11 17:04:00 -

Kastamonu'da yaşanan silahlı kavga sonucu vurulan kaporta ustası öldü.

Kastamonu Eski Sanayi Sitesi 6. Sokak'taki iş yerinde kaporta ustası İbrahim Aslan ile Ü.B ve F.B. arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla Aslan'a ateş edildi. Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Ü.B. ve F.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Aslan'ın cenazesi ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.​​​​​​​

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