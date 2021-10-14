  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Silahlı çatışmanın ortasında kalan adamın tavrı sosyal medyada gündem oldu
Dünya

Silahlı çatışmanın ortasında kalan adamın tavrı sosyal medyada gündem oldu

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sokak ortasında yaşanan silahlı çatışmada rahat tavırlarıyla dikkat çeken adamın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 23:48:00 - 2021-10-14 23:54:39

Beyrut'ta çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanan çatışmalara pek çok sivil vatandaş ve çocuk sokaklarda yakalandı. Mermilerin havada uçuştuğu anlarda bir adamın rahat tavırlarla yürüyerek çatışmayı izlemesi sosyal medyada gündem oldu.

6 kişi öldü, yaralı sayısı 32'ye yükseldi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçileri, 2020 yılında limanda meydana gelen ve 207 kişinin can kaybıyla sonuçlanan patlamaya ilişkin protesto düzenledi. Protestocuların üzerine ateş açılması sonucu yaşanan çatışmalarda 6 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısı 32'yi buldu.

Siviller çatışmalara sokak ortasında yakalandı

Şii Emel Hareketi ve Hizbullah üyelerinin gün boyunca uzun namlulu silah ve roketlerle ateş açtığı çatışmalarda ateş açılan kişilerin ise Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi destekçisi silahlı gruplar olduğu iddia ediliyor. İki grup arasında şehir içinde farklı bölgelere de sıçrayan çatışmalara pek çok sivil sokak ortasında yakalandı.

Aileler ve çocukların kurşunlardan saklanmak için arabaların ve duvarların arkasına saklanarak tehlikenin geçmesini bekledikleri görüldü.

Elini kolunu sallayarak çatışmayı izledi

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde bir vatandaşın çatışmalar sürerken rahat tavırları dikkat çekti. Kısa zamanda viral olan görüntülerdeki adamın kurşunların havada uçuştuğu anlarda elini kolunu sallayarak yürüdüğü ve kenarda durarak çatışmayı izlediği görülüyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Otomotiv devi Türkiye'de üretimi durdurdu
Otomotiv

Otomotiv devi Türkiye'de üretimi durdurdu

Dünya genelinde yaşanan çip krizi otomotiv devi Renault'u da vurdu. Renault, elektronik bileşenlerin tedarik sorunu nedeniyle Bursa'daki fab..
İngiltere basınında yer aldı! İşte sosyete kasabı Nusret'in yeni foyası
Dünya

İngiltere basınında yer aldı! İşte sosyete kasabı Nusret'in yeni foyası

Nusret‘in Londra’da açtığı restoran yüksek fiyatlarıyla ülke gündemindeyken bir fiyasko da 'yorum engelleme' tartışmalarıyla patlak verdi. N..
2022 asgari ücretle ilgili flaş açıklama: 45 yıla bedel olacak
Ekonomi

2022 asgari ücretle ilgili flaş açıklama: 45 yıla bedel olacak

Asgari ücret komisyonunun toplanmasına kısa bir süre kala açıklamalarda bulunan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "45 yıldır asgari ücret belirl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay