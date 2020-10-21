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Dünya Silahlanıp cezaevlerini bastılar! 2 bin mahkum kaçtı
Dünya

Silahlanıp cezaevlerini bastılar! 2 bin mahkum kaçtı

Nijerya'nın Lagos şehrinde silahlı kişilerin bastığı iki cezaevinden 2 bine yakın mahkum firar etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 04:24:00 -
Silahlanıp cezaevlerini bastılar! 2 bin mahkum kaçtı

Nijerya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Manga, kalabalık bir silahlı grubun Lagos'ta iki cezaevini basıp görevlileri etkisiz hale getirdiğini belirterek, cezaevlerinde yapılan yoklamada 1993 mahkumun kaybolduğunu söyledi.

Lagos Valisi Babajide Sanwo-Olu ise eyalette Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı devam eden protestoların şiddet eylemlerine dönüşmesi nedeniyle 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyledi.

Gösteriler ülke geneline sıçradı

Nijerya'nın Delta eyaletinde iki hafta önce, bir gencin SARS tarafından öldürülmesi ile sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler, ülke geneline sıçradı.

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