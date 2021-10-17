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Yerel Silahla oynayan çocuk kardeşini öldürdü
Yerel

Silahla oynayan çocuk kardeşini öldürdü

Sinop'un Boyabat ilçesinde, babasına ait tabancayla oynayan 15 yaşındaki çocuk, silahın ateş alması sonucu 13 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 23:59:00 -
Silahla oynayan çocuk kardeşini öldürdü

İddiaya göre, Çarşak köyünde yaşayan 15 yaşındaki R.A, babası A.A'ya ait tabancayı alarak oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan mermi, çocuğun yanında bulunan 13 yaşındaki kardeşi R.A'ya isabet etti.

Durumun Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı Çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Aile bireylerinin ifadesini alan jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

 

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