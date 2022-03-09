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Gündem Silahını temizlerken kızı ve yeğenini vurdu
Gündem

Silahını temizlerken kızı ve yeğenini vurdu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iddiaya göre silahını temizleyen bir kişi silahın ateş alması sonucu kızı ve yeğenini vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 08:39:00 -
Silahını temizlerken kızı ve yeğenini vurdu

Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniharmandalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.K. tarafından temizliği yapılan ruhsatsız silah ateş aldı. Silahtan çıkan mermiler nedeniyle M.K.'nin kızı Z.D. (23) karnından, yeğeni M.D. (18) ise bacağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Manisa Şehir Hastanesine sevk edilirken, karnından yaralanan Z.D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Silahı temizleyen M.K. ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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