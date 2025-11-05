  • İSTANBUL
Silah ve mühimmat kaçakçılarına dev operasyon: 135 gözaltı
Gündem

Silah ve mühimmat kaçakçılarına dev operasyon: 135 gözaltı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Silah ve mühimmat kaçakçılarına dev operasyon: 135 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana, Erzincan ve Van merkezli 41 ilde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 95 ruhsatsız tabanca, 3 bin 116 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca ele geçirildiğini, 135 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

41 ilde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapanlara operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM KOM Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 41 ilde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik dün eş zamanlı operasyon yapıldı. Adana, Erzincan, Van merkezli Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 95 ruhsatsız tabanca, 3 bin 116 adet kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 31 ruhsatsız av tüfeği, 2 el bombası ve 19 bin 467 silah parçası ele geçirildi. Operasyonlarda 135 şüpheli gözaltına alındı.

YERLİKAYA: SUÇ ÖRGÜTLERİNE SİLAH TEMİNİNİN ÖNÜNE GEÇTİK

Bakan Yerlikaya operasyonlara yönelik, "Bu şüphelileri yakalayarak hem ruhsatsız silahlarla işlenebilecek suçları engelledik, hem de halkımızın huzurunu kaçıran çetelere ve organize suç örgütlerine silah temin edilmesinin önüne geçtik. Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz, yalnızca yasa dışı silah ticaretini değil, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yöneliktir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

