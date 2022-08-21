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Yerel Silah sesi ihbarı acı gerçeği ortaya çıkardı
Yerel

Silah sesi ihbarı acı gerçeği ortaya çıkardı

Kırıkkale'de apartman dairesindeki silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine eve gelen ekipler, bir kişiyi tabancayla öldürülmüş halde buldu. Babalarının cenazesini gören çocuklarının feryadı ise yürekleri dağladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 03:18:00 -
Silah sesi ihbarı acı gerçeği ortaya çıkardı

Olay, Kırıkkale'de Kaletepe Mahallesi 1080. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman dairesinde çıkan tabanca seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evin kapısını kırarak içeri giren ekipler, Ali Özdoğan'ı (54) yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, tabancayla vurulduğu anlaşılan Özdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından Özdoğan'ın cenazesi, otopsisi yapılması üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, olayın cinayet olma ihtimaline yönelik şüpheli olarak düşünülen D.K.'yı gözaltına aldı. 4 çocuk babası Ali Özdoğan'ın AFAD'ta çalıştığı öğrenildi.

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