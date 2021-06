Silah, muhimmat ve lojistik destekten sonra! Almanya’dan PKK’ya ödül

Hasan Eğrigöz Ankara

Terör örgütü PKK’ya her fırsatta destek veren, silah ve mühimmat gönderen, teröristlere kapılarını açarak arka çıkan ikiyüzlü Batı, artık PKK’ya ödül de vermeye başladı. Terör örgütü PKK’nın emrinden çıkmayan, Gazi Meclis’te terör örgütünün sözcülüğüne soyunan HDP’ye sahip çıkan Almanya, 6-7 Ekim olaylarının sorumlusu, terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevinde tutuklu bulunan HDP’li terörist Gülten Kışanak'a ‘Clara Zetkin 2021 Onur Ödülü’ verdi.

Örnek kişiymiş!

2017 yılından beri Alman Sol Parti (Die Linke) tarafından kadın hakları için yaptığı mücadele dolayısıyla iki yılda bir “kadınlara örnek olan kişilere” verilen ödüle bu yıl Kışanak layık görüldü.

Almanya’nın bu girişiminin PKK’ya bir destek mesajı olarak yorumlanırken AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, ödülün Türkiye’nin yerli ve milli otomobil, milli motor ve uçak atılımından duyulan bir rahatsızlığın göstergesi olduğunu söyledi.

Almanya’nın ve batı ülkelerinin artık yaptıklarının Türkiye’yi şaşırtmadığını aktaran Berdibek, “Batı, güçlenen bir Türkiye’yi durdurmak için Türkiye aleyhinde olan her şeyi yapacaktır. Artık yükselen bir Türkiye, muasır medeniyetler noktasında bir Türkiye var. Yeni atılımlarla sadece yurtiçinde değil bölgesindeki her yerde de sözünü geçirmeye başlayan Türkiye’nin önüne taş koymak, yıldırmak ve yıpratmak için her şeyi deniyorlar. Enerji, yerli savunma ve yerli otomobil atılımlarından çok rahatsızlar. 2022’de yerli otomobillerimiz yollara çıkıyor. Şimdi sokağa baktığımızda hep Alman ekonomisi. Yerli araba ile büyük darbe yiyecekler. Bu ödül de bunun yansımalarından sadece biri” dedi.

Kışanak nezdinde PKK’YI ödüllendirdiler

İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen ise terör örgütü üyeliğinden tutuklu birine ödül vermenin, terör örgütüne ödül vermekle aynı olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Almanya’da bizim milyonlarca vatandaşımız var. Bu insanlar orada çalışıyor. Türk insanı onlara orada hizmet ediyor ama Almanya hâlâ Türk insanının canını yakan, PKK’ya destek olan, sözcülüğünü yapan HDP’ye ve dolayısıyla terör örgütüne destek veriyor. HDP’ye, PKK’ya destek veren her kimse onları şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu tutumu da asla kabul etmiyoruz. Batı, Türkiye düşmanlarına destek vermeye devam ediyor. Gülten Kışanak denen kişi terör örgütü üyeliğinden, terör örgütü propagandasından tutuklanmış biri. Ona ödül vermek, binlerce masumunu kanı ellerinde olan PKK’ya ödül vermek demektir.”