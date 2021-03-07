Silah devi yeni nesil roketatar sistemini denedi

ABD'li Lockheed Martin, yeni nesil roketatar sistemi olan genişletilmiş menzilli GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System/Güdümlü Çok Namlulu Roketatar Sistemi) roketatar sisteminin şu anda kullanılmakta olan roketatar sistemlerine göre önemli miktarda menzil farkını artırdığını, daha uzun mesafelerde cephane seçeneğini sağladığını ve tüm bunların yanında beklenen güvenilirliği ve yüksek doğruluk oranını da sağladığını söylüyor.

UPI tarafından yapılan habere göre Lockheed Martin, yeni roketatar sistemi ile başarılı bir test gerçekleştirdi. Test esnasında yine Lockheed Martin tarafından üretilmiş olan yüksek hareket kabiliyetine sahip bir roketatar sistemi fırlatıcısı kullanıldı.

GMLRS her hava koşulunda kullanılabilecek şekilde ve hızlı bir şekilde kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Lockheed Martin şimdiye kadar 50 binden fazla GMLRS üretti ve 9 bin kadar daha üretmek için ABD ile birlikte Romanya, Güney Kore gibi başka ülkelerle de anlaşması bulunuyor.