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Aktüel

Silah arkadaşlarından şehide vefa

Hakkari'de geçen yıl şehit olan uzman çavuş Mehmet Sait Barış'ın arkadaşları, şehidin Şırnak'taki mezarını ve ailesini ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-07-20 12:35:16 -
Silah arkadaşlarından şehide vefa

ŞIRNAK (AA) - Hakkari'de şehit düşen uzman çavuş Mehmet Sait Barış'ın silah arkadaşları, şehidin İdil ilçesindeki mezarını ve ailesini ziyaret etti.

Türkiye'nin farklı illerinden toplanarak İdil'in Güzelova köyüne gelen grup, 2 Haziran 2019'da Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Barış'ın kabri başında dua ettikten sonra ailesi ile görüştü.

Şehidin arkadaşlarının baba İbrahim ve anne Safiye Barış ile buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Gözyaşlarına hakim olamayan anne Safiye Barış, "Bana oğlumun kokusunu getirdiniz. Sizler de benim evladımsınız. Allah'ım hepinizi korusun, tüm kahraman Mehmetçiklerimize güç kuvvet versin." ifadelerini kullandı.


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