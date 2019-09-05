Sıla'dan yeni skandal! Şimdi de sahnede rakı içti

Nikâhsız birliktelik yaşadığı Ahmet Kural'an darp gördüğü iddiasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destek verdiği şarkıcı Sıla Gençoğlu yeni bir skandal ile gündeme geldi.

Sahnede rakı rezaleti

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un bizzat arayarak sahip çıktığı ahlaksız yaşantısı ile gençlere kötü örnek olan Sıla, bu kez de sahnede rakı içti.

Dün akşam İzmir Arena’da sahne alan şarkıcı, sahnede Sezen Aksu’yu anarak seyircilerin kadeh kaldırmasını istedi. Sıla, kendisi de "Vur Kadehi Ustam" şarkısında kadehi seyircisine kaldırdı. Gitaristini de içki içiren şarkıcı, büyük bir rezalete imza attı.

Aile Bakanlığı bir şey diyecek mi?

Kamuoyu, Sıla’nın toplumun milli ve manevi değerlerini ayaklar altına alan ve gençlere kötü örnek olan ahlak dışı yaşantısına karşı Aile Bakanlığının her hangi bir önlem alıp almayacağını merak ediyor.