0553 313 94 23

Sıla'dan yeni skandal! Şimdi de sahnede rakı içti

Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un desteklediği şarkıcı Sıla Gençoğlu yine bir skandal ile gündemde. Ahlak dışı yaşam tarzıyla bilinen Sıla, İzmir’deki sahnesinde binlerce kişinin gözü önünde içki içti.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:44
Sıla'dan yeni skandal! Şimdi de sahnede rakı içti

Nikâhsız birliktelik yaşadığı Ahmet Kural'an darp gördüğü iddiasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destek verdiği şarkıcı Sıla Gençoğlu yeni bir skandal ile gündeme geldi.

Sahnede rakı rezaleti

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un bizzat arayarak sahip çıktığı ahlaksız yaşantısı ile gençlere kötü örnek olan Sıla, bu kez de sahnede rakı içti.

Dün akşam İzmir Arena’da sahne alan şarkıcı, sahnede Sezen Aksu’yu anarak seyircilerin kadeh kaldırmasını istedi. Sıla, kendisi de "Vur Kadehi Ustam" şarkısında kadehi seyircisine kaldırdı. Gitaristini de içki içiren şarkıcı, büyük bir rezalete imza attı.

Aile Bakanlığı bir şey diyecek mi?

Kamuoyu, Sıla’nın toplumun milli ve manevi değerlerini ayaklar altına alan ve gençlere kötü örnek olan ahlak dışı yaşantısına karşı Aile Bakanlığının her hangi bir önlem alıp almayacağını merak ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:44
  1. İzmir
  2. Ahmet Kural
  3. Aile
  4. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  5. Sıla Gençoğlu
  6. Sezen Aksu

YORUM YAZ

  • yucel yucel 13 dk önce
    Aile bakanı, kimin ailesine bakıyorsa artık, sılacığımın biraz daha sırtını sıvazlasın

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

'Geçmişten Günümüze Afrika' okurunu selamlıyor
  1. 'Geçmişten Günümüze Afrika' okurunu..
  2. 12 Dev Adam kupaya veda etti
  3. TİKA’dan Hırvatistan’da dostluk spor..
  4. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
  5. Rusya duyurdu! SU-57 için ilk..
  6. MSB: "2 Türk ve 2 ABD helikopteri,..
  7. EFEST, eğitime de destek olacak
  8. Yeni Zelanda'da kızamık vakası bini..
  9. Başarılı sporcular ödüllendirildi
  10. 80 bin Çankayalı yaz etkinliklerinde..
  11. Elvan’dan Mezitli’ye hastane müjdesi
  12. Şehir Hastanesinde 100’üncü açık kalp..
  13. Zonguldak'ta maden ocağındaki patlama
  14. Bacası tutuşan fabrikada yangın devam..
  15. İstanbullular dikkat! 9 Eylül'de..
  16. Fiat'ın tüketiciye desteği devam ediyor
  17. Engelli vatandaşa ‘Arsa alacağız’..
  18. Babacan'ın yakın çevresi Akit'e..
  19. Sincan’ın meşhur kavunları artık..
  20. Vestel IFA’da yeni teknolojilerini..
  21. Sudan’da sel mağduru 480 aileye yardım
  22. Eminönü alt geçidindeki esnafa kredi
  23. Eyüpsultan Belediyesinden kadınlara..
  24. Taekwondo Türkiye Şampiyonası Sivas’ta..
  25. Uyuşturucu tüccarlarına darbe
  26. Üniversiteli İrem Su'nun öldüğü trafik..
  27. Kılıçdaroğlu yine gaf yaptı
  28. MSB: "Suriye’de Fırat’ın doğusunda..
  29. Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak..
  30. Putin’den Türkiye çıkışı: “Türkiye,..
ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
Çin yapımı İHA alay konusu oldu
Çin yapımı İHA alay konusu oldu

Günün Karikatürü

5 Eylül 2019
İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'