Sil Süpür’le her ay 10 GB

Herkes için erişilebilir iletişim sağlamayı amaçlayan Türk Telekom, avantajlı tarifelerine devam ediyor. Sil Süpür kampanyasıyla, mobil internete daha çok ihtiyaç duyan müşterileri için ek mobil internet hediye ediyor. Türk Telekom’un Efsane Tarifeler’ini seçen mobil kullanıcılar, Online İşlemler uygulaması üzerinden Sil Süpür’e katılarak mobil internet hediyesi kazanıyor. 2020 sonuna kadar her hafta verilecek olan mobil internet hediyelerinin aylık toplamı 10 GB’ı buluyor.Kampanyayla Türk Telekom müşterileri, tarifelerine ek her ay 10 GB olmak üzere, 2020 yılı sonuna kadar toplamda 60 GB’a varan hediye internet kazanıyor.

“Paketim yetmedi” derdi yok

Kazanılan GB’lar günlük, haftalık, gece ya da sosyal medya kullanımına yönelik mobil internet hediyelerinden oluşuyor. Bu hediyelere Türk Telekom Efsane Tarifeler’e ait dakika, SMS ve GB’lar da eklenince, “paketim bitti” derdi ortadan kalkıyor. Sil Süpür’de her hafta çeşitli mobil internet hediyeleri, hediye dakika fırsatları ve farklı avantajlar müşterilere sunuluyor.Kullanıcılar, Efsane Tarifeler arasından ihtiyaçlarına en uygun olanı seçebiliyor:

1000 DK + 1000 SMS + 8 GB: 29TL

1000 DK + 1000 SMS + 12 GB: 35TL

1000 DK + 1000 SMS + 20 GB: 45TL