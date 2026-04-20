SON DAKİKA
CHP’liler eğlendi parasını millet ödedi! Pavyonun faturaları belediyeye kesilmiş ABD’den enerji piyasalarını etkileyecek adım: Rusya petrolüne muafiyet kararı uzatıldı Levent Gültekin’den Özgür özel’e beden dili dersi: Pedro Sanchez’in önünde iki büklüm ezilmişti Cezayı yiyince ağlamak yok! AVM otoparkında skandal görüntüler İspanya resmi başvuruya hazırlanıyor: AB katliamcılar ile ortak olamaz! Bu kadar basit! Diyanet İşleri Başkanı duyurdu: Vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu Dünyanın en genç filosu ne hallere düştü! İETT yanıyor CHP yönetimi izliyor Çağa uyumsuzmuşuz! Laikperest İnce yine müslümanı hedef aldı Eski’de de ‘gizli zam’ skandalı CHP yönetimi tam da bu: rüşvet, fuhuş, israf
Sikorski: "İsrail askerleri savaş suçlarını kendileri itiraf ediyorlar" Utanmadan bir de özür diliyorlar
Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, İsrailli bir askerin Lübnan'ın güneyinde Hazreti İsa heykelini parçalamasıyla ilgili, "İsrail ordusu askerleri, savaş suçlarını kendileri itiraf ediyor. Yalnızca Filistinli sivilleri değil, kendi rehinelerini bile öldürdüler." ifadelerini kullandı.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, İsrailli askerin Lübnan'ın güneyinde Hazreti İsa heykelini parçalamasıyla ilgili ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın olayla ilgili özür dilemesini memnuniyetle karşılayan Sikorski, gerçekten özür dilenmesi gereken bir durum olduğunu belirtti.

Sikorski, bu askerin cezalandırılması gerektiğine işaret ederek, "İsrail ordusu askerleri, savaş suçlarını kendileri itiraf ediyor. Yalnızca Filistinli sivilleri değil, kendi rehinelerini bile öldürdüler." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu beldelerden Deyr Seryan'da bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini parçaladığına ilişkin fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek, olaya karışanlar hakkında işlem başlatılacağını bildirmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar da X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Hristiyan bir dini sembole yönelik saldırısının ciddi ve utanç verici olduğunu belirterek, "Bu olaydan dolayı özür diliyor ve duyguları incinmiş her Hristiyan'ın önünde başımızı eğiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da X'ten konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu olay dolayısıyla üzüntü duyduğunu bildirmiş ve bu eylemi kınamıştı.

Ev hapsi verirler...

Vahap

Bu soytarı heykeli parçalamış sonrada gitmiş ben bu haltı yedim beni cezalandırınmı demiş ve bizim de buna inanacağımızı zannedecek kadar da saf olduğumuzu mu tahmin etmiş.
