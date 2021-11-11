Sıkma nasıl yapılır? Mersin sıkma tarifi

İşte Mersin Sıkma tarifi...

Malzemeler

3 kase un (1 kase ev unu-2 kase efsane un)

Yarım paket yaş maya

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı şeker

1 su bardağından biraz fazla ılık su

İcerisine;

3 tane patates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tane küçük soğan (Kare)

Karabiber-pulbiber-tuz

Hatay peyniri ve Malatya peyniri (Erimesi için)

1 tane küçük kare doğranmış soğan

Maydanoz(3-5 dal)

Karabiber-pulbiber

Üzerine;

Tereyağ

Yapılışı

Maya su şeker karıştırılarak mayalandırılır. Sonra un ve tuz ilave edilerek yoğrulur ve mayalanmaya bırakılır. Patatesli harç için patatesler haşlanıp küçük kare şekilde doğranır. Bir yandan kare doğradığımız soğan kavrulur. Kavrulan soğana salça eklenir kavrulur. Patates ve baharatlar eklenir birazda kavrulur altı kapatılır. Peynirli harç için peynirler kare kare doğranır. Soğan tavada 1 dakika kadar kavrulur. Peyniri eklenir. Peynir eriyecek ve soğanla bütünleşecek. Maydanoz ve baharatları eklenir altı kapatılır. Sıcak tutulur peynirler katılaşmaması için. Mayalanan hamur yumurta büyüklüğünde bezelere ayrılır. Merdane yardımıyla büyütülür. Mantı hamurundan bira daha kalın olacak. Tavada iki tarafla hafif kızarana dek pişirirlir. Tavaya koyunca hemen zaten gözenekler kızarıyor hemen diğer tarafını çevirin çok kızarırsa kuru olur. Pişen hamurun her iki tarafına da tereyağı sürülür ve iç harçtan istediğiniz biri ortasına düz çizgi halinde koyulur ve rulo sarılarak sıcak sıcak servis edilir. Afiyet olsun.