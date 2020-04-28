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Yerel

Sıkıştığı yerden kurtulamayan köpeğin imdadına itfaiye yetişti

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde sıkıştığı yerden kurtulamayan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

2020-04-28 10:37:56 -
Sıkıştığı yerden kurtulamayan köpeğin imdadına itfaiye yetişti

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde sıkıştığı yerden kurtulamayan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Kozlu ilçesindeki Halim Tanyeri Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren itfaiye ekipleri bir metreden fazla alçakta sıkışan ve bulunduğu yerden çıkamayan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.


İki itfaiye eri birbirinden yardım alarak köpeğin bulunduğu yere indi. Korku dolu gözlerle etrafına bakan köpeği önce seven itfaiye eri ardından köpeği bulunduğu yerden çıkarttı.


Hortuma tutunarak ayakta kalmaya çalışan sokak köpeği; itfaiye ekibinin operasyonu ile kurtuldu. Ayakları saatlerce suyun altında kaldığı tahmin edilen köpek, ekiplerin yardımıyla olay yerinden uzaklaştırıldı.

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