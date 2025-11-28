Sıkı duruşun perdesi aralandı! Merkez bankası raporunda dikkat çeken vurgular

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 2025 yılının 2. Finansal İstikrar Raporu'nu yayımladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, sıkı parasal duruşun bir sonucu olarak kredi büyümesinin dezenflasyon patikası ile uyumlu bir görünüm sergilediğini belirterek, "Kredi ve mevduat fiyatlamaları, politika faiz oranındaki değişimler ve beklentilerle uyumlu bir seyir izlemektedir." ifadesini kullandı.

KREDİ BÜYÜMESİ DEZENFLASYONLA UYUMLU

Raporda sıkı parasal duruşun etkisiyle kredi büyümesinin dezenflasyon hedefleriyle uyumlu şekilde seyrettiği ifade edildi. Kredi ve mevduat fiyatlamalarının politika faizindeki değişiklikleri ve piyasa beklentilerini yakından takip eden bir görünüm sergilediği aktarıldı. Makroihtiyati adımların etkisiyle yabancı para kredilerde belirgin bir yavaşlama görüldüğü ve parasal aktarım mekanizmasının güçlendiği belirtildi.

FİNANSAL KOŞULLAR AKTİF KALİTESİNİ ETKİLİYOR

Finansal koşullardaki sıkılığın aktif kalitesi göstergelerine kısmen yansıdığı, bireysel kredilerin ise firma kredilerine kıyasla daha olumsuz bir performans gösterdiği kaydedildi.

TL VARLIKLARA İLGİ ARTTI, REZERVLER GÜÇLENİYOR

Yılın ilk çeyreğinde finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaların ardından istikrarın yeniden sağlanmasıyla birlikte Türk lirası varlıklara yönelimin arttığı vurgulandı. TL mevduatın toplam mevduatlar içindeki payının yüksek seviyelerde istikrarlı biçimde korunduğu, TCMB rezervlerinde ise güçlenmenin devam ettiği açıklandı.

Raporda ayrıca, kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının açılış ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığı, bu hesapların toplam bakiye içinde oldukça düşük seviyelere gerilediği belirtildi.

RİSK PRİMİNDE İYİLEŞME VE FİNANSMANA ERİŞİMDE OLUMLU SEYİR

Küresel belirsizliklere ve jeopolitik risklere rağmen Türkiye’nin risk primindeki iyileşmenin sürdüğü ifade edildi. Bankaların ve reel sektörün yurt dışı finansmana erişimindeki olumlu görünümün korunduğu vurgulandı.

BANKACILIK SEKTORÜ GÜÇLÜ GÖRÜNÜMÜNÜ SÜRDÜRÜYOR

Raporda, bankacılık sektörünün iyileşen kârlılığı, güçlü likidite yapısı ve sağlam sermaye tamponlarının makro finansal istikrara katkı sunduğu belirtildi. Bu bileşenlerin, finansal sistemin dayanıklılığının artmasında önemli rol oynadığı aktarıldı.