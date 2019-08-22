Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP'li isimlerce yönetilen 3 büyükşehir belediye başkanının görevlerinden alınması ve yerlerine kayyum atanmasına ilişkin "Ortada milletin iradesi vardır. Öyle kuru laflarla bu hamleler yapılmaz. Şiddetle kınıyorum. Herkes haddini bilecek" diyerek eleştirmişti.

İmamoğlu'nun bu sözlerine, geçmişte AK Partiye yakınlığı ile bilinen ancak 23 Haziran'da yeniden yapılan İstanbul 2. seçim sürecinde sosyal medyadan İmamoğlu'na sürekli destek göstererek dikkatleri üzerine çeken gazeteci Ömer Turan'dan tepki geldi.

Turan şunları söyledi;

İmamoğlu tam olarak ne demişti?

İmamoğlu, kayyım atamalarına ilişkin şunları söylemişti;

"Kimin gözü çevrilmiş buraya? Böyle bir mantıkta demokrasinin teslim ettiği görevleri insanlardan hukuk dışı almak öyle göz çevirmeyle olmaz. Kimsenin sınırsız yetkisi yoktur. Ülkeye çok şey kaybettirirler. Kendileri zaten kaybediyorlar. Milletin iradesinin yok saymak çok büyük bir hatadır. Diyarbakır, Mardin ve Van'da bir suç varsa alırsınız, tespit edersiniz, işleme koyarsanız. Kayyım atayarak, böyle ucu bucağı olmayan bir sürece bağlamazsınız. Bu sefer insanlar milli iradeye dönük güveni kaybederler, o zaman başka bir ortam yaratırsınız. Çok üzücü, şiddetle kınıyorum. Karşısındayım. Eğer insanların bir suçu varsa yargılanırlar, cezasını bulurlar, işlem yaparsınız. Ama öyle hurafeyle, kuru lafla bu işler olmaz, olmayacaktır da. Umarım bu yanlıştan dönerler. Umarım tekrar seçilen belediye başkanları tekrar görevlerine dönerler. Öyle İstanbul'a göz dönmüş, falan flian, herkes haddini bilecek. Biz işimizin başındayız, tam olduğumuz yerdeyiz."