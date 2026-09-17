Şikayetvar'a 'zam gelecek' denilerek akaryakıt satılmadığı iddiaları ulaştı

Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar öncesinde bazı istasyonlarda yakıt satışının yapılmadığı yönündeki iddialar Şikayetvar'a ulaştı. Platform, farklı şehirlerden başvuran tüketicilerin 'zam gelecek', 'gün sonu alıyoruz', 'sistem arızalı' ve 'yakıt yok' gibi gerekçelerle akaryakıt alamadıklarını bildirdiğini duyurdu.

Şikayetvar'ın açıklamasına göre Samsun, Mersin, Sakarya, Gaziantep, Muğla ve Eskişehir gibi farklı şehirlerden gelen şikayetlerde 'zam gelecek' ifadesinin yanı sıra gün sonu işlemi, sistem arızası, yakıtın tükendiği veya pompaların kapalı olduğu yönünde açıklamalar yer aldı. Bazı tüketiciler, gece yarısındaki fiyat değişikliğinin beklendiğini ve yakıtın ancak zamlı tarifeden verilmek istendiğini iddia etti.

Nurdağı'da motorine 'yaklaşık 7 TL zam' gerekçesiyle satış yapılmadığı iddiası

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden platforma ulaşan bir tüketici, 14 Eylül'de motorin almak için aynı istasyona iki kez gittiğini, ilk seferinde 'yakıt gelecek' denilerek satış yapılmadığını anlattı. Tüketici, "Daha sonra yeniden istasyona gittim bu kez akşam motorine yaklaşık 7 TL zam geleceği gerekçesiyle satış yapılmadı. İstasyonun stok ve satış kayıtlarının incelenmesini talep ediyorum" dedi.

Sakarya'dan başvuran bir çiftçi de 14 Eylül sabahı traktörü için gittiği istasyonda satış talebinin reddedildiğini belirtti. Çiftçi, "İşlerim için acil yakıta ihtiyacım vardı. Görevli 'bu gece zam geleceğini' söyleyerek bana yakıt vermedi. Yaşanan durum nedeniyle işlerim aksadı" ifadelerini kullandı.

Samsun'dan 15 Eylül'de Şikayetvar'a ulaşan bir tüketici ise bir gün önce gittiği istasyonda zam geleceği gerekçesiyle yakıt verilmediğini, görevlinin net bir açıklama yapmadan yalnızca "veremiyoruz" dediğini aktardı.

Anamur'da 'mazot bitti' yanıtı

Mersin'in Anamur ilçesindeki bir istasyondan yakıt almak isteyen tüketici, "14 Eylül saat 23.35 sıralarında aracımın deposunu doldurmak istedim. Ancak bana mazotun bittiği söylendi" dedi.

Bir başka tüketici de gittiği istasyonda yakıt alamadığını, önce yaklaşan fiyat artışının dile getirildiğini, ardından sistem sorununun gerekçe gösterildiğini öne sürdü. Tüketici, satışın neden gerçekleştirilemediğinin açıklanmasını talep etti.

Anlatımların tamamı tüketicilerin Şikayetvar'a ilettiği şikayetlere dayanıyor; iddialara konu istasyonlardan ya da resmi kurumlardan yapılmış bir açıklamaya yer verilmedi.