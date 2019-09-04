Siirt’te yöre halkı hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyor

Siirt yöresinde genelde erkeklerin giydiği ve 500 yıllık geçmişe sahip şal şepik kumaş üretiminin yeniden canlanması, geleceğe taşınması için Eruh Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR Müdürlüğünün ortak projesi ile 15 kursiyer eğitim görerek meslek sahibi oluyor. Kursiyerler hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyor.

Şal şepik kumaşının üretimi ve gelecek nesillere taşınması amacıyla kurulan atölyede 15 kursiyerin eğitim gördüğünü belirten Eruh Halk Eğitim Müdürü Seyfettin Çelik, şal şepikin tiftikten yapılmasından dolayı yazın serin, kışın sıcak tuttuğunu, yöresel olarak özel günlerde giyilen bir kumaş olduğunu söyledi. 20 yıla yakın bir süre giyilebilen şal şepiğe yöre halkının rağbet gösterdiğini belirten Eruh Halk Eğitim Müdürü Seyfettin Çelik, “Eruh Halk Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR İl Müdürlüğü bünyesince açılan şal-şepik kursumuz devam etmektedir. Kursumuza toplam 15 kursiyere bir eğitmen görevlendirilmiştir. Kursiyerlerimize günlük 35 TL ayda 800 TL’ye tekabül eden bir ücret ödenmektedir. Kursiyerlerimiz aldıkları bu ücretler sayesinde kursa daha fazla ilgi göstermekte, kursa daha canlı bir şekilde devam etmekteler. Kursiyerlerimiz inşallah kursun sonunda meslek sahibi olup şal-şepik kumaşını bölgemiz için bir gelir kaynağı olarak faaliyetlerini sürdüreceklerdir” dedi.