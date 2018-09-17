Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 11 kişi yaralı

Pervari ilçesinden, Siirt kent merkezine giden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 55 VE 045 plakalı yolcu minibüsü, Şirvan yolu eski odun deposu yakınlarında, yoldan çıkarak devrildikten sonra yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine giden UMKE ve itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkardı. 112 acil servis ekiplerince devrilen araçta yaralanan 11 kişi, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.