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Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 11 kişi yaralı

Siirt'te, bir yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 11 kişi yaralandı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 13:40
Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 11 kişi yaralı

Pervari ilçesinden, Siirt kent merkezine giden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 55 VE 045 plakalı yolcu minibüsü, Şirvan yolu eski odun deposu yakınlarında, yoldan çıkarak devrildikten sonra yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine giden UMKE ve itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkardı. 112 acil servis ekiplerince devrilen araçta yaralanan 11 kişi, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 13:40
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