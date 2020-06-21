  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Siirt’te yıldırımın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Siirt’in Eruh ilçesinde, yıldırımın isabet ettiği 45 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 19:19:36 -
Siirt’te yıldırımın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Siirt’in Eruh ilçesinde, yıldırımın isabet ettiği 45 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre olay, Eruh ilçesine bağlı Okçular köyünde meydana geldi. 45 yaşındaki H.T., ot topladığı sırada üzerine yıldırım düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede H.T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.


H.T.’nin cansız bedeni otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı