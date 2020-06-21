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Aktüel

Siirt'te yıldırım isabet eden kadın hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-21 20:11:48 -
Siirt'te yıldırım isabet eden kadın hayatını kaybetti

SİİRT(AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde sağanaktan korunmak için altına girdiği ağaca yıldırım isabet eden kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Güneyçam köyünden Eruh ilçesi Okçular köyüne baba evini ziyarete giden 4 çocuk annesi Hikmet Tunç (45), arazide ot biçerken aniden başlayan sağanaktan korunmak için bir ağacın altına sığındı.

Bu sırada ağaca yıldırım isabet etti. Ağır yaralanan Tunç, yakınları tarafından kaldırıldığı Eruh Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Tunç'un cesedi, ilk incelemenin ardından Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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