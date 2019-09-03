Siirt’te yangın paniği

Siirt’te bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının çıktığı evin boş olması olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Cumhuriyet Caddesinde bulunan 3 katlı bir evin 3. katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenden çıkan yangını fark eden çevredekiler, itfaiye müdürlüğüne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evin boş olması olası bir faciayı önlerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.