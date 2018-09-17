Siirt'te virajı alamayan otomobil okul bahçesine uçtu!

Kaza, 14.00 sularında Siirt Kurtalan karayolu Kezer Çayı mevkisinde meydana geldi. Volkan Karasungur'un kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce bariyerlere çarptı, daha sonra da eski Marmara Yatlı Bölge Okulunun bahçesine uçtu.

Kazada, Volkan Karasurgun ile Şenol, Tuğba ve İnci Alkın yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan, Volkan Karasungur ve İnci Alkın'ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.