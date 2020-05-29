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Aktüel

Siirt’te vatandaşlar cuma namazını çim sahada kıldı

Siirt’te vatandaşlar, çim sahada bir araya gelerek sosyal mesafe kuralına uyup cuma namazını kıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:15:13 -
Siirt’te vatandaşlar cuma namazını çim sahada kıldı

Siirt’te vatandaşlar, çim sahada bir araya gelerek sosyal mesafe kuralına uyup cuma namazını kıldı.


Siirt’te vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bugün yeniden ibadete açılan camiler ile namaz kılınacak belirli alanları doldurdu. Maske takıp kendi seccadelerini getiren vatandaşlar, çim sahada sosyal mesafe kuralına uyarak cuma namazlarını eda etti.


Uzun süredir camilere gidemediklerini belirten vatandaşlar, camilerin yeniden ibadete açılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

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