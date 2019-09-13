Siirt’te trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı Siirt’te kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş araziye girmesiyle meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Siirt’te kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş araziye girmesiyle meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt merkeze bağlı Akyamaç köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BBV 52 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yaralılar Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.