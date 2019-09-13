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Siirt’te trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı

Siirt’te kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş araziye girmesiyle meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

13 Eylül 2019 Cuma 17:28
Siirt’te trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı

Siirt’te kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş araziye girmesiyle meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt merkeze bağlı Akyamaç köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BBV 52 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yaralılar Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:28
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