Siirt'te trafik kazaları: 5 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'te meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Afetevler Mahallesi'nde Mehmet Can yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Can'ın yanı sıra otomobilde bulunan Boran Dündar ve Hamza Yılmaz yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bahçelievler Mahallesi'nde Halil Erden yönetimindeki 56 AZ 632 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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