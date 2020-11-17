  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Siirt'te terör operasyonu: 2 gözaltı
Yerel

Siirt'te terör operasyonu: 2 gözaltı

Siirt'te PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Olay ile ilgili adli tahkikat devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 12:31:00 -
Siirt'te terör operasyonu: 2 gözaltı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda, PKK/KCK terör örgütüne yardım yataklık ve eleman kazandırma faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen işbirlikçilere yönelik olarak, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile icra edilen operasyon neticesinde 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olay ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Darbeci Sisi'ye şok: Mısır istihbaratına çalışan casus yakayı ele verdi!
Dünya

Darbeci Sisi'ye şok: Mısır istihbaratına çalışan casus yakayı ele verdi!

Almanya Federal Başsavcılığı, Hükümet Sözcüsü ve aynı zamanda Basın ve Enformasyon Dairesi Başkanı Steffen Seibert'in ofisinde görevli bir k..
BELTUR haberi CHP'li İBB'yi karıştırdı
Gündem

BELTUR haberi CHP'li İBB'yi karıştırdı

'BELTUR'da kamu zararı 70 milyon TL' haberinin ardından CHP'li İBB'de hareketli anlar yaşanmaya başlandı.

Eduard Vartanyan Ermeni generalin korkaklığını böyle anlattı
Dünya

Eduard Vartanyan Ermeni generalin korkaklığını böyle anlattı

Ermeni sporcu Eduard Vartanyan, kardeş ülke Azerbaycan'ın Karabağ’da SİHA'lar ile sivilleri vurduğu yönündeki akılalmaz iddiaları yalanladı...
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay