Siirt'te terör operasyonu: 2 gözaltı
Siirt'te PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Olay ile ilgili adli tahkikat devam ediyor.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda, PKK/KCK terör örgütüne yardım yataklık ve eleman kazandırma faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen işbirlikçilere yönelik olarak, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile icra edilen operasyon neticesinde 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olay ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.