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Aktüel Siirt'te silahlı saldırı: 1 ölü
Aktüel

Siirt'te silahlı saldırı: 1 ölü

Siirt'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 22:44:00 -
Siirt'te silahlı saldırı: 1 ölü

Siirt'in Kurtalan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Fırat C. (29), Sümer Mahallesi Kurtalan-Siirt çevre yolunda, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Fırat C, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

Fırat C. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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