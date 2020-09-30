Siirt'te şehitler Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş ve sivil Hamit Onat'ın kanı yerde kalmadı

SİİRT (AA) - Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında Siirt'te etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristin, Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş ve sivil Hamit Onat'ın şehit edildiği saldırıların faili olduğu belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında Pervari ilçesinin Herekol Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 terörist ile ilgili inceleme yapıldı.

İnceleme sonucu etkisiz hale getirilen teröristlerin, 4 Mayıs'ta Pervari ilçesine bağlı Doğanköy kırsalı Hık Tepe bölgesinde önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Onbaşı Gündeş'in, 6 Eylül'de de yine aynı bölgede el yapımı patlayıcı ile düzenlenen, ağır yaralanan sivil Onat'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu saldırıların failleri olduğu tespit edildi.

- Teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Öte yandan bölgede arama yapan jandarma ekipleri, etkisiz hale getirilen teröristlere ait 4 kalaşnikof piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, 4 el bombası, 7 şarjör, örgütsel doküman, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Teröristlere yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla A.A, S.B. ve A.B. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

