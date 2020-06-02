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Aktüel

Siirt'te şehit olan astsubay Özcan'ın acı haberi Antalya'daki ailesine verildi

Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın acı haberi Antalya'daki ailesine verildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 12:18:00 -
Siirt'te şehit olan astsubay Özcan'ın acı haberi Antalya'daki ailesine verildi

Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın acı haberi Antalya'daki ailesine verildi.

Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ne gelen askeri yetkililer, 27 yaşındaki Özcan'ın babası Tuncer ile annesi Ayşe Özcan'a, oğullarının şehadet haberini verdi.

Büyük üzüntü yaşayan şehidin ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

Belediyenin kurduğu taziye çadırında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Eşinin de askeri personel olduğu belirtilen şehit Özcan'ın cenazesinin, bugün Uncalı Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.

 

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