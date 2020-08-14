Siirt’te saman taşıyan kamyon alev alev yandı
Siirt’te seyir halinde ilerleyen bir kamyon nedeniyle bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.
Siirt’in Kurtalan ilçesinde saman taşıyan ve bunları Batman’a götüren bir kamyon yolda alev aldı. Aracının dikiz aynasından dumanların yükseldiğini gören kamyon şoförü kamyonu hemen yol kenarına çekerek durdurdu.
İtfaiye ekiplerine haber veren şoför, kamyonun yanmasına müdahale edemedi. İtfaiye ekiplerinin mdüahalesi sonrası yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi. Polis trafiği güvenliği sağlayarak trafiği kontrol altına aldı.