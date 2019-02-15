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Siirt’te sağlıkçılara ’İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi verildi

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, sağlık personellerine ’İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi verildi.

15 Şubat 2019 Cuma 14:19
Siirt’te sağlıkçılara ’İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi verildi

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, sağlık personellerine ’İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi verildi.


Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda Eğitim Birim Sorumlusu Eligül Körpe tarafından koordine edilen eğitime, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Yasin Onay, Mehmet Hadi Ölçen, Dr. Ufuk Batır ve İlk Yardım Eğitmeni Veysel Özer tarafından verilen eğiteme personeller ve birim sorumluları katıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Yasin Onay, 16 saatlik eğitim programının olduğunu belirterek, eğitimlerde hem farkındalık oluşturmak hem de güvenlik kültürünü kazandırmayı amaçladıklarını dile getirdi. Onay, “Eğitimlerde mevzuatlar, kanunlar, iş kanunu, yönetmenlikler, çalışanların ve işverenlerin yapması gerekenler, ayrıca iş kazaları, meslek hastalıkları, biyolojik risk etmenleri, psiko-sosyal risk etmenleri, amaç ve geçlerin kullanımı konusunda eğitim veriyoruz” dedi.


Eğitim, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Mehmet Şakir Özer ve 112 Acil Sağlık Birim Sorumlusu Veysi Özbilici’nin katılımıyla, personellere İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikasının verilmesiyle program sona erdi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:19
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