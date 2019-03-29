Siirt'te PKK’ya darbe
Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.29 Mart 2019 Cuma 17:11
Siirt’te Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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