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Aktüel

Siirt'te PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-21 12:22:23 -
Siirt'te PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pervari ilçesinin Herekol Dağı kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Polis Anıl Kemal Kurtul 2020-01 Operasyonu" sürüyor.

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının da katıldığı, bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında bölgede arazide taraması yapan ekiplerce sığınak tespit edildi.

Aynı bölgede teröristlere ait M-16 piyade tüfeği, el bombası, şarjör ve bol miktarda gıda ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Sığınak kullanılamaz hale getirildi.

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