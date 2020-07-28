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Aktüel

Siirt'te PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-28 14:20:48 -
Siirt'te PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı imha edildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğanköy kırsalında teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında bölgede arama tarama çalışması yapan ekipler, araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı tespit etti.

Patlayıcı, İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü infilak ettirildi.

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