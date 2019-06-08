Siirt'te öğrenciler şiir kitabı çıkardı

Öğretmen Tuaç yaptığı açıklamada, öğrencilerinin yıl boyunca günlük hayat ve önemli olaylarla ilgili yazdıkları şiirlerle yazarlığa ve şairliğe ilk adımı attığını söyledi.



Öğrencilerin bu yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olduklarını belirten Tuaç, şunları kaydetti:



"Öğrencilerimizin üreten, düşünen bir nesil olması, okuma ve yazma noktasında sıkıntı yaşamaması için böyle bir çalışma yaptık. Öğrencilerimin yarın öğretmen, mühendis olduklarında kendilerini ifade etmede sıkıntı çekmemesini istedim. Çünkü okumayan yazamaz, yazamayan okuyamaz. Bu amaçla sınıf olarak şiir yazarak, 'Veda etmek yok' adlı şiir kitabı bastırdık."



Bu projeyi velilerle paylaştığında ilk düşüncelerinin çocukların şiir yazamayacağı yönünde olduğunu, ancak yazılan şiirleri gördüklerinde onların da şaşırdığını belirtti.



Öğrencilerden Ayşegül Yıldız, şiir yazmayı başarabildiğini anlattı.



Zehra Aparı, kitaba engellilere yönelik yazdığı bir şiir ile katkı sunduğunu belirterek, emek veren herkese teşekkür etti.



Melek Buse Alkın da, kitabı çıkarırken zorlandıklarını ancak hep birlikte şiir yazmaya başlayınca öz güvenlerinin arttığını aktardı.



