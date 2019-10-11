Siirt'te Kuran kursu binasında korkutan yangın
Kuran kursunda çıkan yangının kısa sürede büyümesi üzerine çatı çöktü.11 Ekim 2019 Cuma 14:28
Siirt'in Tillo ilçesinde 80 öğrencinin bulunduğu Memduhiyye Kuran Kursubinasının çatısında yangın çıktı.
80 öğrencinin bulunduğu Memduhiyye Kuran Kursu binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle kurs öğrencileri binadantahliye edildi.
Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çatı çöktü. Siirt ve TilloBelediyesiitfaiyeekiplerinin müdahalesi sürüyor.
YORUM YAZ