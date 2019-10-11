Siirt'te Kuran kursu binasında korkutan yangın Kuran kursunda çıkan yangının kısa sürede büyümesi üzerine çatı çöktü.

Siirt'in Tillo ilçesinde 80 öğrencinin bulunduğu Memduhiyye Kuran Kursubinasının çatısında yangın çıktı. 80 öğrencinin bulunduğu Memduhiyye Kuran Kursu binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle kurs öğrencileri binadantahliye edildi. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çatı çöktü. Siirt ve TilloBelediyesiitfaiyeekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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