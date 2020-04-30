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Aktüel

Siirt'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan ve polise mukavemet eden seyyar satıcıya gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 00:31:45 -
Siirt'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan ve polise mukavemet eden seyyar satıcıya gözaltı

SİİRT (AA) - Siirt'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı bulunan caddeye girmek isteyen ve polise bıçak çeken seyyar satıcı gözaltına alındı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, merkez Bahçelievler Mahallesinde bir seyyar satıcı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından iftardan sahura kadar yaya trafiğine kapatılan ve girilmesi yasak olan Güres Caddesi'ne girmeye çalıştı.

Bölgede görevli polis ekiplerinin ikazlarına rağmen caddeye girmek isteyen ve polis memurlarına mukavemet ederek, bıçak çeken seyyar satıcı gözaltına alındı.

Seyyar satıcı, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, resmi kuruluşların açıklamaları dışında yapılan haber ve paylaşımlara itibar edilmemesinin önem arz ettiği vurgulandı.

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