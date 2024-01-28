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Yerel Siirt’te kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
Yerel

Siirt’te kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Yeniakit Publisher
2024-01-28 20:29:00 - 2024-01-28 20:52:53

Siirt’in Pervari ve Şirvan ilçelerinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan grup köy yolları, İl Özel İdare ekiplerince ulaşıma açıldı.

İki gündür etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Pervari ve Şirvan ilçelerine bağlı grup köy yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı iş makineleri grup köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Köy yolları ulaşıma açıldı

Karla mücadele ekipleri, özverili bir çalışma yürüterek kapanan köy yollarını tekrar ulaşıma açtı. Ekiplerin ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için hazır bir şekilde bekletildiği öğrenildi.

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