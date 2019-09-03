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Siirt’te kaçak sigara ve kaçak çay ele geçirildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrolünde durdurulan bir araçta kaçak sigara ve kaçak çay ele geçirildi.

03 Eylül 2019 Salı 11:47
Siirt’te kaçak sigara ve kaçak çay ele geçirildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrolünde durdurulan bir araçta kaçak sigara ve kaçak çay ele geçirildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt’in Eruh ilçesinde yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında kontrol noktasında bir otomobilde yapılan aramada çok sayıda kaçak sigara ve çay ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, “Otomobilde yapılan aramada 210 paket kaçak sigara ve 11 adet kaçak çay ele geçirilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak Eruh Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş olup, alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli şahıslar hakkında gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır” denildi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:47
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