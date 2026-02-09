Siirt’te istinat duvarı çöktü! İki okul tatil edildi
Siirt'te yoğun yağış nedeniyle iki okul arasındaki istinat duvarı çökmesi sonucu eğitime 1 gün ara verildi.
Edinilen bilgilere göre, merkez Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan Marmara Anadolu Lisesi ile ihsan Süreyya Sırma Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ortak kullandığı yaklaşık 60 metrelik uzunluk, 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, etkili olan yoğun yağış nedeniyle dün akşam saatlerinde çöktü. Olayda yaralanan olmazken eğitime 1 gün ara verildi.