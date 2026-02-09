  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel Siirt’te istinat duvarı çöktü! İki okul tatil edildi
Yerel

Siirt’te istinat duvarı çöktü! İki okul tatil edildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Siirt’te istinat duvarı çöktü! İki okul tatil edildi

Siirt'te yoğun yağış nedeniyle iki okul arasındaki istinat duvarı çökmesi sonucu eğitime 1 gün ara verildi.

Edinilen bilgilere göre, merkez Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan Marmara Anadolu Lisesi ile ihsan Süreyya Sırma Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ortak kullandığı yaklaşık 60 metrelik uzunluk, 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, etkili olan yoğun yağış nedeniyle dün akşam saatlerinde çöktü. Olayda yaralanan olmazken eğitime 1 gün ara verildi.

Cami avlusuna geliyorlar sonra "Allah ile kul arasına girilmez" diyorlar! Komik bir açıklama daha Altuğ'dan...
Gündem

Cami avlusuna geliyorlar sonra “Allah ile kul arasına girilmez” diyorlar! Komik bir açıklama daha Altuğ'dan...

Oyuncu Pınar Altuğ, televizyoncu ve yapımcı Armağan Çağlayan'ın Fatih Ürek'in cenazesi sonrası, "Nasıl ki yurt dışında kiliselere kafanızda ..
Ramazan öncesi fahiş zamma flaş hamle! Tavuk eti ihracatı durduruldu
Ekonomi

Ramazan öncesi fahiş zamma flaş hamle! Tavuk eti ihracatı durduruldu

Tavuk etinde Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışı Ticaret Bakanlığını hareket geçirdi. Üretici ve satıcıların yüzde 15 zam hamlesine bakanl..
Başörtülülerden milletvekili olmaz’ diyenler de sizler değil miydiniz? CHP Kadın Kolları Başkanına önce tebrik sonra hatırlatma
Siyaset

Başörtülülerden milletvekili olmaz’ diyenler de sizler değil miydiniz? CHP Kadın Kolları Başkanına önce tebrik sonra hatırlatma

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya Gedik, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e yönelik sosyal medy..
