Siirt’te ilk kez patates üretimi gerçekleşti

Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 40 dekarlık alana patates ekti. Üniversite yönetimi dekar başına 4 ila 5 ton arasında verim bekliyor.

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, üniversitenin kendi bahçesinde patates üretimine başladığını, elde edilen veriminde olumlu sonuçlar verdiğini dile getirdi. Dışa bağımlılığı azaltma çalışmalarının olumlu sonuçlar verdiğini belirten Rektör Erman, "İlk defa bu yıl üniversitemiz sulu tarım koşullarında 40 dekar kadar patates üretimi gerçekleştirdi. Patates tarlasında başarılı bir şekilde ilimizde adaptasyon kabiliyete yüksek çeşit ekilmek suretiyle buradan dekara 4 ile 5 ton civarında bir verim beklentimiz bulunmaktadır. Bilindiği üzere ülkemizde daha çok patates Niğde, Nevşehir taraflarında yetiştirilen ve ülkemizde tüketicilerin istifadesine sunulan bir ürün olarak bilinmekte ve nişasta deposu olarakta tüketiciler tarafından bilinmektedir. Ancak ilimizde patatesle ilgili elde edilen bu önemli sonuçlar sadece İç Anadolu’da yetiştirilen bir ürün değil aynı zamanda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Siirt’te başarıyla yetiştirilebileceğini de buradaki araştırmalarımız gösterdi. Akademisyenlerimiz verimi ve kaliteyi artırıcı çalışmaları devam ettirmektedir” dedi.