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Yerel

Siirt’te ilaçlama çalışmaları

Siirt Belediyesi, halk sağlığının korunması ve vatandaşların rahat bir yaz dönemi geçirmelerini sağlamak amacıyla sinek, sivrisinek, ağaç ve bitki zararlıları ile haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 15:22:49 -
Siirt’te ilaçlama çalışmaları

Siirt Belediyesi, halk sağlığının korunması ve vatandaşların rahat bir yaz dönemi geçirmelerini sağlamak amacıyla sinek, sivrisinek, ağaç ve bitki zararlıları ile haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.


Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte yıl boyu sürdürdüğü ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda şehrin tüm mahallelerinde, caddelerde, sokaklarda, parklar ve yeşil alanlarda sinek, sivrisinek, ağaç ve bitki zararlılarına karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor.


Şehir genelinde yıl boyunca devam eden ilaçlama çalışmalarının ekipler tarafından düzenli olarak yapılacağı kaydedildi.

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