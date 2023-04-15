Siirt'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var
Siirt'te kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı önünde meydana geldi. 07 EEY 34 plakalı otomobil, 16 AAD 559 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Sinem, Nüveyla ve Sema Yılmaz yaralandı.
Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.