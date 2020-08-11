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Aktüel

Siirt'te hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 11:18:06 -
Siirt'te hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Naci Kılınç idaresindeki 72 DA 606 plakalı hafif ticari araç, Siirt-Kurtalan kara yolu Üçyol mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü Kılınç'ın yanı sıra eşi Lalihan ve Tamer Kılınç, Barış Beydoğan ile Rıdvan İnan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Lalihan Kılınç, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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