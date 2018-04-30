Siirt'te Gri Kategori'deki terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerinin Siirt'te PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda bir terörist etkisiz hale getirilirken, bir terörist de yakalandı.30 Nisan 2018 Pazartesi 16:19
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Payamlı köyü bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan "Adil" kod adlı terörist Muhdi Başçı etkisiz hale getirildi.
Bir teröristin de yakalandığı operasyonda iki uzun namlulu silah ele geçirildi.
OPERASYON SÜRÜYOR
Bölgede jandarma özel harekat timlerinin katılımıyla genişletilen operasyon sürüyor.
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