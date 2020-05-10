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Aktüel

Siirt'te görev başındaki kadın sağlıkçıların Anneler Günü kutlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:09:50 -
Siirt'te görev başındaki kadın sağlıkçıların Anneler Günü kutlandı

SİİRT (AA) - Siirt'te yeni tip koronvirüs (Kovid-19) ile mücadelede yoğun mesai harcayan kadın sağlık görevlilerinin Anneler Günü kutlandı.

Siirt Devlet Hastanesi Başhekimi Nesrin Atiş ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, serviste görev yapan kadın sağlıkçıları ziyaret etti.

Sosyal mesafe kuralına riayet edilerek hemşirelerin Anneler Günü'nü kutlayan görevliler, onlara hediye verdi.

Atiş, Anneler Günü'nde kadın sağlık çalışanlarıyla birlikte olmak istediklerini belirterek, "Sağlık çalışanları, uzun süredir ailelerinden uzak yaşıyor. Bu süreçte en çok çocuklarına özlem duyan sağlık çalışanı anneler, hayatlarının belki de en zor Anneler Günü'nü geçiriyor." dedi.

Vefa Sosyal Destek Grubu Sorumlusu Mehmet Keskin de koronavirüs ile mücadelenin kahramanları olan sağlık personelininmAnneler Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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