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Ekonomi

Siirt’te getirisi yüksek olan susam ekimine başladı

Siirtli çiftçiler, maliyeti düşük ve getirisi yüksek olan susamları toprakla buluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 16:09:38 -
Siirt’te getirisi yüksek olan susam ekimine başladı

Siirtli çiftçiler, maliyeti düşük ve getirisi yüksek olan susamları toprakla buluşturdu.


Siirt’te korona virüs tedbirleri nedeniyle insanlar evlerine kapanırken tarım işçileri çalışmaya devam ediyor. Ramazana denk gelen ekim zamanı sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan işçiler, iftar saatine kadar çalışıyor. Siirt’in Tillo ilçesine bağlı Çınarsı köyü Erenler mezrasında ilkel yöntemlerle susam ekimi başladı. Susam ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan köy halkı kuru arazilerde tohumları toprakla buluşturdu.


Susam ekimini gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını belirten çiftçiler, bu yıl hasat zamanında üründen yüksek miktarda verim beklediklerini söyledi.

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