Siirt’te genç kızı yılan ısırdı Siirt’te bahçede sebze toplayan genç bir kızın parmağını yılan ısırdı.

Siirt’te bahçede sebze toplayan genç bir kızın parmağını yılan ısırdı.

Edilen bilgiye göre olay, Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Çukurköy’de yaşandı. Köyündeki evinin bahçesinde sebze toplayan 17 yaşındaki Gülsen Güney’in parmağını yılan ısırdı. Yakınlarının yardımıyla Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güney’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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